VIDEO + FOTO Viteza si intensitate * La ce a lucrat Edi Iordanescu cu 4 zile inainte de meciul cu Ucraina

Articol de Sergiu Alexandru, Daniel Grigore - Publicat joi, 13 iunie 2024, 14:47 / Actualizat joi, 13 iunie 2024 15:15Astazi, in a treia zi de pregatire la Wurzburg, selectionerul Edi Iordanescu a schimbat modul in care a inceput antrenamentul a(Trade Mark)Daca in primele doua zile au intrat toti jucatorii de la inceput, de aceasta data "tricolorii" au fost impartiti in doua grupuri a cate 13, cu care antrenorul a lucrat separat.Nationala intra in linie dreapta pentru meciul de debut de la ... citește toată știrea