VIDEO Fratii Klitschko, dezvaluiri tulburatoare de pe front: "Am omorat 6 rusi azi-noapte! Suntem gata sa murim pentru Ucraina"

Articol de GSP - Publicat vineri, 04 martie 2022, 21:30 / Actualizat vineri, 04 martie 2022 22:01Fratii Klitschko, Vitali (50 de ani) si Vladimir (45 de ani), sunt dispusi sa se sacrifice pentru tara lor in razboiul cu Rusia. Cei doi mari boxeri lupta pe strazile din Kiev alaturi de armata si recunosc ca au omorat deja 6 militari rusi.Fratii Klitschko au ales sa ramana in Kiev si sa apere capitala Ucrainei, atacata seara de seara de armata rusa.