VIDEO Fundatia Esiriac a lansat un nou program de patinaj gratuit pentru copii: "Asteptam tinerii activi, curiosi si dornici sa descopere o noua activitate sportiva"

Articol de GSP - Publicat sambata, 21 ianuarie 2023, 13:49 / Actualizat sambata, 21 ianuarie 2023 15:23Fundatia Ion Esiriac a lansat astazi la Patinoarul "Allianz-Esiriac", amplasat in Otopeni, programul de patinaj gratuit destinat copiilor din Romania.Acest program are scopul de a identifica copii cu varste cuprinse intre 3 si 7 ani cu inclinatii si interes pentru practicarea patinajului.Micutii vor frecventa gratuit, de pana la cinci ori pe saptamana, cursurile de initiere in acest ... citeste toata stirea