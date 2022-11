VIDEO Gafa comica a capitanului * Romania U19 a pierdut iar cu Slovenia, dupa o mare eroare a fotbalistului de la CSA Steaua

Articol de GSP - Publicat joi, 17 noiembrie 2022, 14:32 / Actualizat joi, 17 noiembrie 2022 15:46Romania U19 a pierdut in deplasare meciul amical cu Slovenia U19, scor 0-1.Singurul gol al meciului a fost marcat in minutul 17, de Jerin. Portarul si capitanul Romaniei, David Dinca, a gresit decisiv. A incercat sa paseze, insa a trimis mingea direct in capul unui adversar, iar mingea a ajuns la Jerin, care a trimis in poarta goala.VIDEO. Gafa lui David Dinca in Slovenia U19 - Romania U19: ... citeste toata stirea