VIDEO Galca a prefatat Craiova - CFR Cluj si propune un oltean la nationala: "Romania are nevoie de el"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 24 aprilie 2024, 18:19 / Actualizat miercuri, 24 aprilie 2024 19:12Costel Galca, antrenorul Universitatii Craiova, a prefatat duelul cu CFR Cluj din etapa #6 din play-off-ul Superligii.Universitatea Craiova - CFR Cluj are loc joi, de la 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 si Digi Sport 1In plus, Galca a vorbit si despre echipa nationala si l-a propus pe Alex Mitrita in lotul pentru EURO 2024: "Daca se ... citește toată știrea