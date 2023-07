Articol de Marius Margarit, Catalin Stroia - Publicat marti, 04 iulie 2023, 19:46 / Actualizat marti, 04 iulie 2023 20:12CFR Cluj a castigat al doilea amical al stagiului de pregatire de la Poiana Brasov, 3-1 impotriva divizionare secunde FC Brasov. Andrea Mandorlini (62 de ani) a fost multumit de prestatia elevilor lui.Andrea Mandorlini a incercat un sistem 3-5-2 in disputa cu FC Brasov si a fost multumit de modul in care fotbalistii lui s-au descurcat. Italianul asteapta intariri in ... citeste toata stirea