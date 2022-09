VIDEO Gauff si Pegula, scandal in meciul de dublu de la US Open: "Nu poate sa faca lucrul asta nenorocit!" / "Ne furi punctele!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 02 septembrie 2022, 19:13 / Actualizat vineri, 02 septembrie 2022 19:19Cori Gauff si Jessica Pegula, favoritele numarul 2 in proba de dublu feminin de la US Open, au parasit competitia inca din faza inaugurala, esec 6-3, 5-7, 6-7(5), in fata lui Leylah Fernandez si Daria Saville.Meciul a fost unul extrem de tensionat, apogeul fiind atins in tie-break-ul setului decisiv, la scorul de 7-5 pe Fernandez si Saville. Chiar in clipa in care Gauff se pregatea sa ... citeste toata stirea