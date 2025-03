VIDEO Gest rusinos al lui Kevin Durant in NBA * A socat lumea baschetului

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 01 martie 2025, 13:15 / Actualizat sambata, 01 martie 2025 13:40Kevin Durant a socat lumea baschetului si s-a aflat in centrul unui scandal dupa ce l-a lovit intentionat cu pumnul pe Karlo Matkovic, in meciul Phoenix Suns - New Orleans Pelicans, scor 125-108.Incidentul s-a petrecut dupa ce internationalul croat a blocat un adversar si s-a deschis spre cos. Apoi a primit o lovitura din spate de la unul dintre cei mai buni baschetbalisti ai ... citește toată știrea