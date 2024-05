VIDEO Gheorghe Hagi a anuntat singurul obiectiv pentru Farul, cu 3 etape inainte de finalul play-off-ului

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 02 mai 2024, 17:44 / Actualizat joi, 02 mai 2024 19:15Gheorghe Hagi (59 de ani), managerul tehnic de la Farul Constanta, a sustinut conferinta de presa premergatoare duelului dintre fosta campioana a Romaniei si Sepsi, care va avea loc vineri, de la 20:00, in etapa #8 din play-off-ul Superligii.Hagi a explicat faptul ca obiectivul echipei sale in acest final de sezon este ocuparea unui loc care sa-i asigure prezenta in cupele europene. In cazul unui ... citește toată știrea