Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 02 septembrie 2023, 18:06 / Actualizat sambata, 02 septembrie 2023 18:13Gica Hagi, maanagerul tehnic al Farului, a vorbit in premiera despre eliminarea din play-off-ul Conference League, 2-3 la general cu HJK Helsinki, si despre faptul ca Romania nu are echipe in grupele competitiilor europene.Hagi a vorbit despre diferentele de bugete dintre echipele romanesti si cele din strainatate si considera ca lipsa investitiilor reprezinta motivul caderii ... citeste toata stirea