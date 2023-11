Articol de Vlad Rosu - Publicat vineri, 10 noiembrie 2023, 19:19 / Actualizat vineri, 10 noiembrie 2023 19:20Grecul Giannis Antetokounmpo (28 de ani) a avut o evolutie foarte buna pentru Milwaukee Bucks in infrangerea din deplasare cu Indiana Pacers, scor 124-126, in NBA. Grecul a marcat 54 de puncte si si-a trecut in cont si 12 recuperari.Milwaukee Bucks a inceput bine noul sezon din NBA. Trupa din statul Wisconsin inregistrase 5 victorii si doua infrangeri in primele 7 meciuri si vineri ... citeste toata stirea