Articol de Adrian Jitea - Publicat joi, 27 aprilie 2023 23:16 / Actualizat vineri, 28 aprilie 2023 00:39Giannis Antetokounmpo (28 de ani), starul lui Milwaukee Bucks, a tinut un discurs plin de patos dupa eliminarea suferita in "sferturile" Conferintei de Est, in fata lui Miami Heat (1-4 la general).Milwaukee Bucks, campioana sezonului regulat in Conferinta de Est, era vazuta de multi specialisti favorita si la trofeul suprem in acest sezon.INTERVIU"Nu mai puteam sa tac" * Simona Halep, ... citeste toata stirea