VIDEO Gica Hagi a anuntat revenirea asteptata de toti fanii Farului

Articol de GSP - Publicat sambata, 23 aprilie 2022, 17:14 / Actualizat sambata, 23 aprilie 2022 17:36Jefte Betancor (28 de ani), golgeterul Farului, ar urma sa revina pe teren in "2-3 saptamani", dupa accidentarea suferita de spaniol in meciul cu CSU Craiova, 0-3, de runda trecuta.Anuntul a fost facut de Gica Hagi, antrenorul Farului, la conferinta de presa premergatoare partidei cu FCSB (luni, 21:00).Farul - FCSBPierdere grea pentru FCSB: "Nu va fi in lot cu Farul"Gica Hagi a anuntat ... citeste toata stirea