VIDEO Gigantii de U-BT Cluj Napoca * Cum au sarbatorit baschetbalistii titlul cucerit in finala cu Voluntari

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 03 iunie 2022, 16:46 / Actualizat vineri, 03 iunie 2022 18:37U-BT Cluj Napoca a bifat al doilea titlu de campioana la rand, starurile "sepcilor rosii" au celebrat titlul in Somes, marti dimineata.U-BT Cluj Napoca s-a incoronat din nou campioana Romaniei la baschet masculin! "Sepcile rosii" au intregit astfel succesul pe deplin, dupa ce U Cluj a promovat dupa 7 ani in Liga 1, fanii echipei de fotbal celebrand performanta cu mii de fani in Piata ... citeste toata stirea