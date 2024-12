VIDEO Gigi Becali, a 3-a zi in Parlament, al 3-lea moment hilar * I-a fost taiat microfonul cand depunea juramantul

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 21 decembrie 2024, 17:48 / Actualizat sambata, 21 decembrie 2024 18:15Gigi Becali (66 de ani), patronul de la FCSB, a fost prezent in Parlamentul Romaniei pentru a depune juramantul de credinta fata de tara. Finantatorului campioanei i-a fost taiat microfonul in timpul discursului.Deputatii si senatorii Romaniei s-au reunit sambata, 21 decembrie, in Parlamentul Romaniei pentru a depune juramantul de credinta fata de tara. Ales pe listele AUR, ... citește toată știrea