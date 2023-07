Articol de Andrei Petrescu - Publicat marti, 11 iulie 2023, 11:58 / Actualizat marti, 11 iulie 2023 12:21Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a comentat in premiera declaratiile oferite de Florinel Coman in interviul din Gazeta Sporturilor, unde "septarul" vicecampioanei a recunoscut ca e tentat inca de acum de un transfer in strainatate.Finantatorul ros-albastrilor sustine ca doar o oferta de minimum cinci milioane de euro l-ar detrermina sa accepte o plecare a vedetei de la FCSB. ... citeste toata stirea