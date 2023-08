Articol de Andrei Petrescu, Andrei Furniga (video) - Publicat vineri, 11 august 2023, 11:54 / Actualizat vineri, 11 august 2023 12:02Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, a anuntat ca de acum inainte Andrei Cordea (24) "o sa toceasca banca". Latifundiarul a facut o serie de afirmatii ciudate despre mijlocasul dreapta, despre care a spus, mai in gluma, mai in serios, ca nu a vrut sa dea gol cu Nordsjaelland.Titular seara trecuta in FCSB - Nordsjaelland 0-0, Cordea l-a iritat pe Gigi Becali ... citeste toata stirea