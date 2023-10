Articol de Andrei Petrescu, Andrei Furniga (video) - Publicat luni, 09 octombrie 2023, 15:13 / Actualizat luni, 09 octombrie 2023 16:27Pornind de la discutia privind situatia lui Danut Lupu, condamnat la 7 luni si 10 zile de inchisoare pentru ca a fost prins conducand fara permis, Gigi Becali (65 de ani) a dezvaluit un episod socant din perioada in care era incarcerat la penitenicarul "Poarta Alba".Gigi Becali a fost condamnat la inchisoare in mai 2013 la trei ani si sase luni in dosarul ... citeste toata stirea