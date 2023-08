Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat marti, 29 august 2023, 13:03 / Actualizat marti, 29 august 2023 13:27Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, sustine ca il va amenda cu 10.000 de euro pe Florinel Coman (25) pentru modul in care septarul ros-albastrilor a fost eliminat in meciul cu UTA, castigat de aradeni cu 2-1.Florinel Coman a inceput excelent meciul de luni seara de la Arad, a deschis scorul in minutul 4, dar totul s-a naruit pentru el si colegii sai in partea a ... citeste toata stirea