Articol de Andrei Petrescu - Publicat miercuri, 12 iulie 2023, 11:56 / Actualizat miercuri, 12 iulie 2023 12:15Gigi Becali (65 de ani), finantatorul celor de la FCSB, a vorbit despre modul in care vrea ca echipa sa evolueze in startul noului sezon competitional.Intrata in al 9-lea sezon fara titlu castigat, FCSB debuteaza duminica in Superliga la Targu Jiu, impotriva celor de la FCU Craiova. Becali a dezvaluit ce sarcina are antrenorul Elias Charalambous pentru a-l face fericit.FCSBGigi ... citeste toata stirea