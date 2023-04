Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat marti, 18 aprilie 2023, 13:45 / Actualizat marti, 18 aprilie 2023 14:27Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a laudat pe Elias Charalambous (42 de ani), antrenorul vicecampioanei, dupa victoria obtinuta luni seara in fata echipei Farul Constanta, scor 2-1, in play-off-ul din Superliga.Latifundiarul din Pipera a spus ca nu are de ce sa se bage peste tehnician, atat timp cat lucrurile la echipa merg bine, dar ca va recurge la acest lucru ... citeste toata stirea