VIDEO Gigi Becali, noi insinuari spre Rapid: "Nu se incurca in meciul ala"

Articol de Sergiu Alexandru, Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat marti, 20 februarie 2024, 13:05 / Actualizat marti, 20 februarie 2024 13:21Dupa ce a spus ca Hermannstadt ar putea s-o ajute pe Rapid in play-off, Gigi Becali a facut azi o noua serie de declaratii la adresa giulestenilor.Omul de afaceri a vorbit despre ce urmeaza in duelul cu Rapid si lasa sa se inteleaga ca e sigur ca giulestenii nu vor avea probleme peste doua etape, cand joaca impotriva celor de la UTA. ... citește toată știrea