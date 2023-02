VIDEO Gigi Becali pregateste o schimbare la FCSB * Ce prim "11" ar putea alinia Pintilii

Articol de Catalin Stroia, Valentin David (video) - Publicat luni, 06 februarie 2023, 11:59 / Actualizat luni, 06 februarie 2023 12:07Dupa CFR Cluj - FCSB 0-1, Gigi Becali a anuntat ca ia in calcul schimbarea postului extremei Octavian Popescu.Jucatorul de 20 ani nu va fjuca in FCSB - FC Voluntari, dupa ce a vazut un cartonas galben in Gruia, iar in locul sau va fi titularizat Florinel Coman.GSP LIVEUn campion cu Dinamo in 2007 si fost jucator la FCSB dezvaluie cum a ajuns sa lucreze la ... citeste toata stirea