Articol de Sergiu Alexandru, Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat sambata, 19 august 2023, 07:42 / Actualizat sambata, 19 august 2023 08:15Rapid a reusit sa dea lovitura si sa-l aduca de la Farul pe fundasul stanga Andrei Borza (17 ani), spre surprinderea lui Gigi Becali.Rapid a platit in schimbul lui Andrei Borza suma de 800.000 de euro, plus 10% dintr-un viitor transfer, din informatiile obtinute de GSP.ro.Jucatorul s-a aflat in aceasta vara si pe lista celor de la FCSB, iar ... citeste toata stirea