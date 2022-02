VIDEO | Gol colosal primit de Selimbar in primul amical din Turcia. Echipa rusa la care a jucat si Beza, antrenorul sibienilor, a marcat aproape din poarta in poarta

CS Comunal Selimbar a cedat la limita, miercuri seara, in fata rusilor de la SKA Khabarovsk, echipa din esalonul secund. Sibienii au pierdut patru din cele cinci meciuri de verificare disputate in aceasta perioada de pregatire de iarna, acesta de ieri fiind primul disputat in cantonamentul din Antalya.Patru infrangeri si o remiza in amicalele disputate de SelimbarEchipa din Selimbar mai are de asteptat pana sa obtina primul succes in amicalele din aceasta iarna. Miercuri seara, "cavalerii ... citeste toata stirea