VIDEO Hagi a anuntat o revenire importanta la Farul: "E alaturi de noi"

Articol de Laura Soica - Publicat sambata, 09 noiembrie 2024, 18:29 / Actualizat sambata, 09 noiembrie 2024 19:13Gica Hagi (56 de ani), antrenorul de la Farul, a sustinut azi conferinta de presa premergatoare meciului cu Unirea Slobozia. "Regele" spera ca echipa sa sa revina in partea de sus a clasamentului Superligii.Pe data de 10 noiembrie, Farul merge in vizita la Clinceni pentru a disputa meciul cu Unirea Slobozia. Partida incepe la ora 16:00 si va putea fi urmarita in format liveTEXT ... citește toată știrea