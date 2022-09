VIDEO Hagi anunta o revenire cruciala la Farul: "Suntem mai puternici cu el"

Articol de GSP - Publicat sambata, 10 septembrie 2022, 18:30 / Actualizat sambata, 10 septembrie 2022 18:41Farul se va baza in meciul cu FC Arges (duminica, 18:30) pe atacantul Denis Alibec (31 de ani), revenit dupa o accidentare care l-a tinut in afara lotului pentru partida cu CSU Craiova, scor 3-4, de runda trecuta.Anuntul a fost facut de Gica Hagi, antrenorul Farului, in conferinta de presa premergatoare partidei cu FC Arges: "Suntem mai puternici cu Alibec in teren. Alibec e Alibec, ... citeste toata stirea