VIDEO "Hagi" Lutu, show ca in tinerete * Florin Tanase, dat pe spate: "Mamaaaa! N-ai cum asa ceva!"

Articol de Adrian Jitea - Publicat sambata, 16 martie 2024, 20:19 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 20:33Ionut "Hagi" Lutu (48 de ani) a aratat ca nu si-a pierdut calitatile. A jonglat cu o portocala si l-a impresionat pe internationalul Florin Tanase (29 de ani).Ionut Lutu este omul de incredere al lui Gigi Becali. Finantatorul celor de la FCSB a transmis ca mai are un favorit in fotbal, pe Florin Tanase. Atacantul sauditilor de la Al-Okhdood are usa deschisa in orice moment la liderul ... citește toată știrea