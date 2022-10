VIDEO Hagi stia de anul trecut ca Farul va fi in topul Ligii 1: "I-am spus capitanului de echipa. Trebuie sa ai viziune"

Articol de GSP - Publicat duminica, 16 octombrie 2022, 12:47 / Actualizat duminica, 16 octombrie 2022 13:07Gica Hagi (57 de ani), antrenorul Farului, a vorbit la conferinta de presa de la finalul meciului cu U Cluj (2-0) despre strategia clubului din acest sezon, in care este lider.Farul a ajuns la 33 de puncte in 14 meciuri, cu 5 peste Rapid, echipa de pe locul doi. Hagi a explicat cum a gandit strategia de transferuri din vara si a vorbit despre accederea in play-off ca principal obiectiv. ... citeste toata stirea