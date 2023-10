In weekendul trecut, in etapa a 10-a a Ligii 3, Somuz Falticeni a bifat abia prima victorie in acest sezon, insa golul prin care a reusit sa ia cele trei puncte a fost o adevarata bijuterie.Ghanezul Emmanuel Osei Asibey a punctat in poarta echipei FC Bacau cu un sut din propria jumatate de teren, de la circa 60 de metri de poarta adversa.Intamplarea face ca la scurt timp dupa aceea, in Germania, la Munchen, englezul Harry Kane sa aiba o executie aproape asemanatoare in poarta celor de la SV ... citeste toata stirea