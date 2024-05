VIDEO Horia Tecau se gandeste la Jocurile Olimpice: "Cu Simona Halep avem sanse la podium"

Articol de Andrei Petrescu, Adrian Duta, Andrei Furniga (video) - Publicat miercuri, 15 mai 2024, 14:10 / Actualizat miercuri, 15 mai 2024 16:04Horia Tecau, capitanul echipei Romaniei de Billie Jean King Cup, a vorbit despre sansele Simonei Halep de a prinde un loc la Jocurile Olimpice din vara, de la Paris.Simona Halep ar trebui sa fie in top 400 WTA pentru a putea juca pentru Romania. Ea e in prezent pe 1149 WTA si are nevoie de rezultate pentru a urca.HALEP - KESSLERSimona Halep - ... citește toată știrea