VIDEO Hubert Hurkacz, nevoit sa abandoneze in turul 2 la Wimbledon * Accidentare stupida

Articol de David Marinescu - Publicat joi, 04 iulie 2024, 17:18 / Actualizat joi, 04 iulie 2024 17:19Hubert Hurkacz (27 de ani, 7 ATP) s-a accidentat in setul cu numarul 4 al meciului cu Arthur Fils (20 de ani, 34 ATP) de la Wimbledon. Polonezul era condus cu scorul de 6-7(2), 4-6, 6-2, 6-6(8-7).Hurkacz era cotat printre primii 10 favoriti la Wimbledon. Semifinalist in 2021 pe iarba londoneza, Hubert nu a fost in largul lui astazi. Nu i-a functionat serviciul, doar 12 asi expediati. ... citește toată știrea