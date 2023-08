Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 10 august 2023, 11:56 / Actualizat joi, 10 august 2023 12:25Parcursul lui Caroline Wozniacki de la Montreal, primul turneu jucat dupa o pauza de peste trei ani si jumatate, a ajuns la final miercuri seara. Daneza de 33 de ani a fost invinsa in minimum de seturi de Marketa Vondrousova, campioana de la Wimbledon, scor 2-6, 5-7, in turul secund al competitiei din Canada.Dupa ce o invinsese intr-o maniera convingatoare pe Kimberly Birrel in primul tur, ... citeste toata stirea