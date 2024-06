VIDEO Iga Swiatek, cvadrupla campioana la Roland Garros, fotografii speciale cu trofeul

Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 09 iunie 2024, 16:52 / Actualizat duminica, 09 iunie 2024 16:56Iga Swiatek a cucerit al patrulea titlu la Roland Garros si al cincilea de Grand Slam al carierei in 2024 la Paris. Campioana a realizat o sedinta foto cu trofeul in tinuta eleganta, la fel ca la precedentele succese.A egalat-o pe Justine Henin la numarul de titluri cucerite pe zgura de la Roland Garros in era open, 4, si nume mari ale tenisului spun ca poate ajunge la mult mai multe ... citește toată știrea