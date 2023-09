Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 10:44 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 10:59Poloneza Iga Swiatek (22 de ani, numarul 1 WTA) a fost eliminata surprinzator, in "optimile" de finala ale turneului de la US Open, de letona Jelena Ostapenko (26 de ani, numarul 21 WTA), scor 6-3, 3-6, 1-6, la capatul unui meci care a durat o ora si 49 de minute. Astfel, Swiatek a pierdut primul loc in clasamentul WTA, pozitie care va fi ocupata de bielorusa Aryna Sabalenka (25 de ani). ... citeste toata stirea