Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 28 august 2023, 20:33 / Actualizat luni, 28 august 2023 20:34Liderul mondial Iga Swiatek (22 de ani) a inceput perfect parcursul la US Open 2023, victorie 6-0, 6-1 in fata suedezei Rebecca Peterson (28 de ani, 86 WTA).Iga Swiatek n-a impresionat in pregatirea competitiei de la New York, invinsa de Jessica Pegula la Montreal si de Coco Gauff la Cincinnati. Poloneza pare sa isi fi pastrat energia pentru apararea trofeului la US Open.HALEP, ... citeste toata stirea