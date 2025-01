VIDEO "Ii sar in fata!" * Andrei Ivan a avut un mesaj clar de transmis pe aeroport, la plecarea in Turcia

Articol de Carmen Dumitru, Razvan Petrescu (video) - Publicat joi, 09 ianuarie 2025, 11:17 / Actualizat joi, 09 ianuarie 2025 12:01Andrei Ivan, 28 de ani, a fost imprumutat de Universitatea Craiova la Adanaspor, divizionara secunda in Turcia. La plecarea din tara, in incinta aeroportului, a explicat ce l-a indemnat sa accepte oferta si de ce considera mutarea a fi "un pas inainte".Fara gol in acest sezon, desi a adunat 21 de aparitii, 1.016 minute pe teren, Andrei Ivan a ales sa schimbe ... citește toată știrea