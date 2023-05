Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video), Catalin Stroia - Publicat sambata, 06 mai 2023, 07:29 / Actualizat sambata, 06 mai 2023 07:29FC Voluntari s-a impus cu 1-0 in fata celor de la CS Mioveni in urma golului marcat de Nemec. La partida a asistat fostul portar al celor de la CFR Cluj, Mario Felgueiras (36 de ani).Portughezul a opinat ca fotbalul romanesc a scazut comparativ cu perioada in care apara buturile formatiei din Gruia si ii prevede un viitor mare fundasului stanga de la ... citeste toata stirea