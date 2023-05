Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea - Publicat joi, 18 mai 2023, 13:11 / Actualizat joi, 18 mai 2023 13:44Ilie Dumitrescu mizeaza pe Gica Hagi in lupta pentru titlu. "Mister" e convins ca din punct de vedere psihic Farul va fi gata de lupta decisiva cu FCSB de duminica, de la Ovidiu."Hagi e prea puternic. Are arta de a gestiona un club de fotbal. Hagi e un invingator. Hagi nu are emotii, transmite forta, putere. Conteaza mult cum asimileaza echipa toate astea", a zis Ilie Dumitrescu. ... citeste toata stirea