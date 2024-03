VIDEO Imagini cu puternic impact emotional * Starul NBA a parasit terenul in scaunul cu rotile dupa o interventie eroica

Articol de Emanoil Ursache - Publicat luni, 11 martie 2024, 11:25 / Actualizat luni, 11 martie 2024 12:26Alperen Sengun (21 de ani) a parasit terenul in scaunul cu rotile dupa o interventie eroica in timpul meciului din NBA dintre echipa sa, Houston Rockets, si Sacramento Kings. Sacrificiul centrului turc nu a fost in van. Rockets a invins Sacramento cu scorul de 112-104.In ultimul minut de joc, la scorul de 108-100 pentru Houston Rockets, Domantas Sabonis, de la Sacramento Kings, pornise ... citește toată știrea