VIDEO Imagini dezolante cu Tyson Fury * Beat si nervos, pugilistul a fost la un pas sa distruga un taxi

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 mai 2022, 10:00 / Actualizat vineri, 20 mai 2022 10:00Tyson Fury (33 ani) a fost protagonistul unui moment socant. Pugilistul se afla in Franta, in vacanta, insa pare ca are din nou probleme cu alcoolul. Aflat intr-o stare avansata de ebrietate, a fost refuzat de un taximetrist, decizie care l-a scos din sarite pe britanic.Dupa ce l-a invins pe Dillian Whytepe 23 aprilie si si-a pastrat titlul de campion mondial la categoria grea, versiunea WBC, Tyson ... citeste toata stirea