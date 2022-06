VIDEO Imagini infricosatoare! Un boxer a inceput sa loveasca un adversar imaginar: "Este cel mai tulburator lucru vazut in ring"

Articol de GSP - Publicat luni, 06 iunie 2022, 14:42 / Actualizat luni, 06 iunie 2022 16:19Simiso Buthelezi, un pugilist din Africa de Sud, si-a bagat fanii in sperieti dupa ce s-a intors cu spatele la adversarul din ring si a inceput sa loveasca in aer.Initial, Buthelezi si-a bagat oponentul in corzi, pe Mntungwa, dupa o combinatie rapida de lovituri. Oponenul si-a revenit, dar lupta a fost oprita dupa ce Buthelezi a s-a intors cu spatele si a inceput sa se lupte cu un adversar invizibil. ... citeste toata stirea