VIDEO Imaginile care au scandalizat la US Open * Gesturi nefiresti facute de tata si antrenor, dupa ce jucatoarea de 16 ani s-a calificat pe tabloul principal

Articol de GSP - Publicat duminica, 28 august 2022, 16:28 / Actualizat duminica, 28 august 2022 16:28Sara Bejlek (16 ani, #209 WTA) s-a calificat pe tabloul principal la US Open. Dupa meci, jucatoarea s-a dus sa sarbatoreasca alaturi de tatal si de antrenorul ei, iar imaginile au provocat un scandal urias in SUA.Pe imagini, se poate observa cum tatal si antrenorul Sarei o ating in mod repetat cu mana pe fund pe jucatoarea de 16 ani din Cehia, iar tatal o saruta direct pe gura.Imaginile ... citeste toata stirea