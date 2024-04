VIDEO Imbatabil! Finala de la ATP Miami, Jannik Sinner - Grigor Dimitrov, a fost una blitz

Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 31 martie 2024 23:58 / Actualizat luni, 01 aprilie 2024 00:04Italianul Jannik Sinner (22 de ani, 3 ATP) l-a invins pe bulgarul Grigor Dimitrov (32 de ani, 12 ATP), scor 6-3, 6-1, si a castigat titlul la Miami.Sinner are un start istoric de an. Si-a trecut in palmares primul titlu de Grand Slam, la Australian Open, a cucerit titlul la Rotterdam, iar astazi a demonstrat ca nimeni nu ii poate sta in fata pe hard. Nici macar un Dimitrov ajuns la ... citește toată știrea