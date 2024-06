VIDEO "Imi place de ei, dar sper sa-i trimitem acasa!" * 4 idei de la Valentin Mihaila inainte de EURO: "Cu tot respectul, nu-i vad bine"

Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 03 iunie 2024, 12:29 / Actualizat luni, 03 iunie 2024 13:13Valentin Mihaila, 24 de ani, om important al Romaniei in campania de calificare la EURO 2024, a prefatat turneul final in dialog cu cei de la Associated Press.Valentin Mihaila, extrema stanga legitimata la Parma, in Italia, a fost piesa importanta in preliminariile EURO 2024. Valentin a jucat in 7 dintre cele 10 meciuri, niciodata ca titular sau integralist, dar a inscris 3 goluri pretioase, ... citește toată știrea