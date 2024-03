VIDEO In timp ce seful securitatii de la Rapid neaga vehement, politistii au gasit camera SECRETA din Giulesti * Imagini incredibile!

Articol de Andrei Craitoiu, Adrian Duta - Publicat joi, 14 martie 2024, 15:05 / Actualizat joi, 14 martie 2024 16:12In timp ce la iesirea de la audieri Adrian Olariu, seful de securitate al clubului Rapid, dezmintea total varianta cu materiale pirotehnice introduse "pe blat" in stadion, jandarmeria a descoperit o camera secreta in Giulesti.In ziua in care Daniel Niculae a aflat ca are, la fel ca liderul ultrasilor Rapidului, statutul de suspect in dosarul penal instrumentat de DIICOT, ... citește toată știrea