Articol de Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 01 noiembrie 2023, 20:58 / Actualizat miercuri, 01 noiembrie 2023 21:25Daniil Medvedev (27 de ani, #3 ATP) a fost din nou in centrul unui scandal. Tenismanul rus a fost huiduit din tribuna la Paris, in timpul meciului pierdut cu Grigor Dimitrov (32 de ani, #17 ATP), scor 3-6, 7-6(4), 6-7(2). La iesirea din arena, Medvedev a fost surprins in timp ce arata degetul mijlociu catre fani.Daniil Medvedev s-a duelat cu Grigor Dimitrov in al doilea ... citeste toata stirea