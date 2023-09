Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 05 septembrie 2023, 14:25 / Actualizat marti, 05 septembrie 2023 15:58Alexander Zverev (12 ATP, 26 de ani) s-a calificat in sferturile de finala a US Open dupa un meci dramatic, 6-4, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3 cu italianul Jannik Sinner (6 ATP, 22 de ani). Neamtul a fost deranjat de un fan in timpul meciului, care a strigat "Deutschland uber alles (n.r- Germania peste toti)", scandare asociata cu nazismul.Meciul a avut parte, in setul decisiv, de un ... citeste toata stirea