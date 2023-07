Articol de Theodor Jumatate - Publicat marti, 04 iulie 2023, 20:18 / Actualizat marti, 04 iulie 2023 20:18Belgianul Jasper Philipsen, 25 de ani, care nu reusea sa invinga in niciun sprint la un moment dat in 2022, le-a castigat pe ultimele patru din Turul Frantei, doua editia trecuta, doua acum. Si porecla i s-a schimbat. A obtinut tricoul verde si nu mai vrea sa-l cedeze pana la capat.Ce final in etapa a 4-a a Turului Frantei! Dax-Nogaro, 182 de kilometri, s-a incheiat haotic pe circuitul ... citeste toata stirea