Articol de Ioana Mihalcea - Publicat sambata, 01 iulie 2023, 12:41 / Actualizat sambata, 01 iulie 2023 13:02Dinamo se afla in cantonament in Slovenia, iar atmosfera din lot e una destinsa, in ciuda antrenamentelor intense.Colegi de camera, Catalin Esira si Ahmed Bani au participat la un interviu inedit, la provocarea Tribuna Dinamo:Cine ar castiga la o cursa de 100 de metri sprint:Ahmed Bani: Ghezali.Catalin Esira: Florescu.Cine se va transfera primul la o echipa mare:CEs: Ahmed, ... citeste toata stirea